Giá bạc hôm nay 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới tăng nhẹ ngày đầu tuần

Thứ Hai, 12:11, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (20/4), những căng thẳng mới xuất hiện lại tại khu vực Trung Đông ngay lập tức tác động tới bạc. Sau 1 tuần tăng mạnh, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá bạc giữ ở ngưỡng trên 82 triệu đồng/kg.

Bạc thỏi Ancarat vượt ngưỡng 82 triệu đồng/kg

Sáng 20/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,99 - 3,08 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 79,73 - 82,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 850.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 880.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,02 - 82,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 910.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 930.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 17/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,98 - 3,07 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm ở dưới ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 79,91 USD/ounce, tăng 0,73 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Dự báo về xu hướng giá bạc dài hạn, chuyên gia Mike McGlone từ Bloomberg Intelligence nhận định kim loại quý sẽ dao động trong khoảng 50 đến 100 USD/ounce trong nhiều năm tiếp theo.

Động lực chính kéo giá bạc lên cao là tình trạng thiếu hụt nguồn cung công nghiệp lên tới 46,3 triệu ounce, chủ yếu do nhu cầu khổng lồ từ ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời. Sự thiếu hụt nguồn cung vật chất sẽ đóng vai trò bệ phóng vững chắc giúp dòng tiền tiếp tục đổ vào các sản phẩm được hỗ trợ bằng bạc trên sàn chứng khoán.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 17/4: Giá bạc trong nước đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (17/4) đồng loạt điều chỉnh giảm theo diễn biến thị trường thế giới, với mức giảm từ 50.000 đồng/lượng đến hơn 1,6 triệu đồng/kg tùy loại. Dù giảm nhẹ so với phiên trước, giá bạc vẫn duy trì ở vùng giá cao và có xu hướng đi ngang khi lực mua – bán đang giằng co.

Giá bạc hôm nay 16/4: Bạc trong nước ở mức 82 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (16/4) liên tục gây bất ngờ khi không chỉ đi nhanh hơn vàng, còn tăng vọt trong 1 tuần qua. Giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 80,37 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 15/4: Bạc trong nước vượt ngưỡng 80 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (15/4) tiếp tục đà tăng mạnh vượt mốc 82 triệu đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều tín hiệu cho thấy giá bạc có thể bùng nổ trong thời gian tới.

