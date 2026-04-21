Giá bạc hôm nay 21/4: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat ở mức 81,2 triệu đồng/kg

Sáng 21/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,95 - 3,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 78,74 - 81,2 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 990.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,01 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,96 - 3,05 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 79,03 - 81,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 990.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,01 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,94 - 3,03 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới “quay đầu” giảm

Sáng 21/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 78,91 USD/ounce, giảm 1,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thô cao tạo ra những tác động mâu thuẫn trên thị trường bạc thế giới. Sự gián đoạn tạm thời các tuyến cung ứng năng lượng đã tạo ra áp lực lạm phát ngay lập tức, ảnh hưởng đến phản ứng chính sách của ngân hàng trung ương cũng như quyết định phân bổ đầu tư. Trước áp lực của lạm phát khiến sản xuất giảm, nhu cầu bạc sản xuất cũng thấp. Tuy nhiên, kỳ vọng thị trường và giới đầu tư vẫn có niềm tin về giá bạc sẽ tăng trong dài hạn khi các biến số về địa chính trị được giải quyết.