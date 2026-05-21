Giá bạc hôm nay 21/5: Giá bạc trong lên mức gần 80 triệu/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 79,25 triệu đồng/kg

Sáng 21/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,88 - 2,97 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,88 - 79,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 3,23 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,31 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,88 - 2,97 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 77,01 - 79,38 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 3,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,41 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,9 - 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng mạnh

Sáng 21/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,42 USD/ounce, giảm 3,02 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới vẫn đang đi ngang trong vùng từ 70 - 80 USD/ounce. Kim loại trắng đang hưởng lợi khi dòng tiền chuyển dịch từ các cổ phiếu công nghệ đang bị định giá quá cao sang các tài sản trú ẩn. Cùng với điều này, rủi ro địa chính trị và nguy cơ lạm phát lên làm suy yếu niềm tin vào các thị trường tài chính truyền thống, bạc cũng sẽ là nơi dòng tiền từ các thị trường này tìm đến.