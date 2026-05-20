Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 75,94 triệu đồng/kg

Sáng 20/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 110.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,65 - 75,94 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,85 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,65 - 75,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,9 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức hơn 73 USD/ounce

Sáng 20/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,4 USD/ounce, giảm 3,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới ngoài việc chịu tác động của tình hình chính trị Trung Đông. Ngoài ra sự sụt giảm 3% trong nhu cầu công nghiệp, chủ yếu do sự chậm lại đáng kể trong việc tiêu thụ năng lượng mặt trời. Theo các chuyên gia, tổng nhu cầu bạc vào năm 2026 dự kiến sẽ giảm thêm 2% và xuống mức khoảng 1,11 tỷ ounce.