中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg

Thứ Tư, 10:15, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 73,65 - 75,94 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,4 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 75,94 triệu đồng/kg

Sáng 20/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 110.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,65 - 75,94 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,85 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 19/5.

IMG_0240.JPG

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,65 - 75,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,9 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức hơn 73 USD/ounce

Sáng 20/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,4 USD/ounce, giảm 3,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới ngoài việc chịu tác động của tình hình chính trị Trung Đông. Ngoài ra sự sụt giảm 3% trong nhu cầu công nghiệp, chủ yếu do sự chậm lại đáng kể trong việc tiêu thụ năng lượng mặt trời. Theo các chuyên gia, tổng nhu cầu bạc vào năm 2026 dự kiến sẽ giảm thêm 2% và xuống mức khoảng 1,11 tỷ ounce.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc trong nước giá bạc giảm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 18/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh
Giá bạc hôm nay 18/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (18/5) tiếp tục lao dốc, nhiều thương hiệu đồng loạt giảm sâu. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 74,85 - 77,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra).

Giá bạc hôm nay 18/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 18/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (18/5) tiếp tục lao dốc, nhiều thương hiệu đồng loạt giảm sâu. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 74,85 - 77,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra).

Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg
Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (15/5) không giữ được đà thăng hoa, bạc thỏi trong nước đồng loạt quay đầu giảm mạnh sau khi chạm mốc 89 triệu đồng/kg. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 15/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh hơn 5 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (15/5) không giữ được đà thăng hoa, bạc thỏi trong nước đồng loạt quay đầu giảm mạnh sau khi chạm mốc 89 triệu đồng/kg. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay 14/5: Giá bạc trong nước tăng nhẹ
Giá bạc hôm nay 14/5: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 85,65 - 87,84 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 86,82 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 14/5: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Giá bạc hôm nay 14/5: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng, giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 85,65 - 87,84 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 86,82 USD/ounce.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá