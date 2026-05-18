Giá bạc hôm nay 18/5: Giá bạc trong nước giảm mạnh

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 77,17 triệu đồng/kg

Sáng 18/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,8 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 220.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,85 - 77,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 5,63 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,39 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,9 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,17 - 77,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 5,25 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 4,98 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,8 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Ancarat cho rằng, thị trường bạc vừa trải qua một giai đoạn cực kỳ biến động. Từ đầu tháng 5/2026, giá bạc với mức tăng vọt lên xấp xỉ 88–90 USD/ounce (tương đương gần 90 triệu đồng/kg) vào ngày 14/5 — đây là mức cao nhất trong 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ trong vài phiên sau đó, giá đã lao dốc hơn 14%, về vùng 75–76 USD/ounce vào cuối tuần 17/5, xóa sạch toàn bộ đà tăng trước đó.

Theo đánh giá của đại diện Ancarat, đây là một thị trường phản ánh đúng bản chất "biên độ rộng" của bạc — một tài sản có "hệ số beta cao", tức là khi tăng thì tăng mạnh hơn vàng, nhưng khi điều chỉnh cũng lao dốc sâu hơn. Đây không phải tín hiệu bất thường mà là đặc trưng vốn có của kim loại này.

Bạc thế giới mất mốc 80 USD/ounce

Sáng 18/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,86 USD/ounce, giảm 6,19 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo ông Muhammad Umair, chuyên gia về tiền tệ và kim loại quý của FXEmpire, bạc vẫn là tài sản được hưởng lợi trong môi trường lạm phát cao và nhu cầu trú ẩn vào các tài sản hữu hình gia tăng. Kim loại quý này có xu hướng hấp dẫn dòng tiền khi nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn thay thế cho các tài sản tài chính truyền thống.

Việc giá bạc giao ngay xuyên thủng mốc 80 USD/ounce cho thấy rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu trong ngắn hạn. Dù vậy, bạc cũng chưa đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 72 USD - mốc được xem là tín hiệu xác nhận khả năng lao dốc mạnh về vùng 50 USD. Theo chuyên gia này, thị trường nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh.