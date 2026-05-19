Giá bạc hôm nay 19/5: Giá bạc trong nước tăng trở lại

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 78,88 triệu đồng/kg

Sáng 19/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,5 - 78,88 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,65 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,71 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 18/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,55 - 78,93 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,38 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,44 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,8 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới mất mốc 80 USD/ounce

Sáng 19/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,5 USD/ounce, giảm 1,64 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới chịu áp lực lớn hơn vàng do kim loại này vừa mang tính trú ẩn vừa gắn chặt với nhu cầu công nghiệp. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung chưa tạo được đột phá về thương mại hay chuỗi cung ứng, giới đầu tư đang có xu hướng giảm mạnh vị thế đầu cơ với bạc.