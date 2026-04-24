中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Thứ Sáu, 12:10, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,14 - 77,46 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,88 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat ở mức 77,46 triệu đồng/kg

Sáng 24/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,14 - 77,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

gia bac hom nay 24 4 gia bac trong nuoc giam phien thu 3 lien tiep hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,17 - 77,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,14 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm 1,29 USD/ounce

Sáng 24/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,88 USD/ounce, giảm 1,29 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh và nhanh chóng chi phối tâm lý thị trường, giá bạc thế giới chịu tác động mạnh. Kim loại trắng đã trải qua một tháng tăng giá từ vùng 61 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường đang thiếu động lực để bứt phá tiếp. Tâm lý thận trọng của giới đầu tư chưa sẵn sàng mua đuổi ở vùng giá cao khiến giá bạc điều chỉnh liên tục trong phiên vừa qua.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc ngày 24/4 giá bạc trong nước giá bạc giảm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá