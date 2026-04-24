Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Bạc thỏi Ancarat ở mức 77,46 triệu đồng/kg

Sáng 24/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,14 - 77,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,17 - 77,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,14 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,81 - 2,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm 1,29 USD/ounce

Sáng 24/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,88 USD/ounce, giảm 1,29 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh và nhanh chóng chi phối tâm lý thị trường, giá bạc thế giới chịu tác động mạnh. Kim loại trắng đã trải qua một tháng tăng giá từ vùng 61 USD/ounce. Tuy nhiên, thị trường đang thiếu động lực để bứt phá tiếp. Tâm lý thận trọng của giới đầu tư chưa sẵn sàng mua đuổi ở vùng giá cao khiến giá bạc điều chỉnh liên tục trong phiên vừa qua.