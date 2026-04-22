Giá bạc hôm nay 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat ở mức 80,21 triệu đồng/kg

Sáng 22/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 77,81 - 80,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 930.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 990.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,92 - 3,02 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 78,1 - 80,53 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 930.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 960.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Sáng 22/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 77,99 USD/ounce, giảm 0,92 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, bạc vẫn chịu áp lực và nằm ở mức giá dưới 79 USD/ounce khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran so với những căng thẳng leo thang.