Giá bạc hôm nay 25/5: Giá bạc trong nước lên mức gần 81 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 80,82 triệu đồng/kg

Sáng 25/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,94 - 3,03 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 78,4 - 80,82 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,66 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,7 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,94 - 3,03 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 78,5 - 80,93 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,58 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,94 - 3,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng phiên thứ 2

Sáng 25/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 78,01 USD/ounce, tăng 1,62 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng áp lực lạm phát khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất trước cuối năm. Điều này sẽ gây áp lực lớn đến thị trường bạc thế giới. Trong khi đó, nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp hiện vẫn tạo lực đỡ cho giá bạc, song chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán.