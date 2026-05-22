Giá bạc hôm nay 22/5: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 79,12 triệu đồng/kg

Sáng 22/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,74 - 79,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 140.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 130.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,88 - 2,97 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,98 - 79,35 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 30.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ông Vũ Ngọc Mạnh, Giám đốc Công ty BULLION Việt Nam, nhận định giá bạc trong tuần vẫn còn rung lắc mạnh, nhưng xu hướng chung là đang trong nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Theo ông, bạc là một trong những kim loại có mức biến động lớn hơn vàng, do vừa chịu tác động từ yếu tố đầu tư, vừa bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp, tâm lý thị trường và biến động của đồng USD.

“Ở vùng giá 76–77 triệu đồng/kg, tôi cho rằng đây là một vùng đáng chú ý để quan sát. Với nhà đầu tư dài hạn, có thể cân nhắc giải ngân từng phần. Nhưng nếu mua theo cảm xúc hoặc muốn bắt đáy tuyệt đối thì rất rủi ro, vì bạc thường đảo chiều rất nhanh”, ông Vũ Ngọc Mạnh nói.

Lý giải việc giá bạc chỉ trong một tuần có thể giảm từ 89 triệu xuống còn 76 triệu đồng/kg, ông Mạnh cho rằng, đây là diễn biến không quá bất thường trong bối cảnh thị trường hàng hóa đang phản ứng mạnh với các yếu tố vĩ mô. Khi tâm lý đầu cơ hạ nhiệt, dòng tiền có thể rút ra rất nhanh, khiến giá điều chỉnh sâu. “Bạc có quy mô thị trường nhỏ hơn vàng, nên khi dòng tiền vào hoặc ra, biên độ biến động thường lớn hơn nhiều”, ông Vũ Ngọc Mạnh đánh giá.

Về mặt xu hướng, ông Vũ Ngọc Mạnh cho rằng, trong ngắn hạn bạc vẫn sẽ biến động theo tin tức kinh tế quốc tế, lãi suất và đồng USD. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường thay vì chỉ nhìn vào một vài phiên tăng giảm ngắn hạn.

Bạc thế giới tăng mạnh

Sáng 22/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,39 USD/ounce, giảm 0,03 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Kitco, Giá vàng giao ngay gần như ổn định và giá bạc giao ngay tăng cao hơn sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Năm, do giá dầu thô giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm bù đắp cho sự tăng giá của đồng USD.