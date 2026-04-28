Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Bạc thỏi Ancarat ở mức 77,7 triệu đồng/kg

Sáng 28/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,82 - 2,91 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,36 - 77,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 220.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 240.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,83 - 2,92 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,51 - 77,86 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 340.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 370.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,82 - 2,91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,65 USD/ounce, giảm 0,23 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trên Kitco News, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết giá kim loại quý đang có xu hướng biến động ngược chiều với giá năng lượng. Theo ông, mối quan hệ này sẽ không kéo dài mãi, tuy nhiên trong ngắn hạn, giá năng lượng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do những tác động từ xung đột địa chính trị chưa sớm được giải quyết.