中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Thứ Ba, 12:10, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc trong nước ngày 28/4 tăng nhẹ, giao dịch ở mức 77,7 - 77,8 triệu đồng/kg trong khi giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ.

Bạc thỏi Ancarat ở mức 77,7 triệu đồng/kg

Sáng 28/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,82 - 2,91 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,36 - 77,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 220.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 240.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,83 - 2,92 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,51 - 77,86 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 340.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 370.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,82 - 2,91 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,65 USD/ounce, giảm 0,23 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Trên Kitco News, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc phụ trách phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho biết giá kim loại quý đang có xu hướng biến động ngược chiều với giá năng lượng. Theo ông, mối quan hệ này sẽ không kéo dài mãi, tuy nhiên trong ngắn hạn, giá năng lượng nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do những tác động từ xung đột địa chính trị chưa sớm được giải quyết.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc ngày 28/4 giá bạc trong nước giá bạc tăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm
VOV.VN - Giá bạc hôm nay (23/4) bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,26 - 78,64 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,17 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 22/4: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (22/4) ở trong nước tiếp tục giảm về sát mốc 80 triệu đồng/kg. Giá bạc được dự báo khó có sự bứt phá ở thời điểm hiện tại.

Giá bạc hôm nay 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới tăng nhẹ ngày đầu tuần

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (20/4), những căng thẳng mới xuất hiện lại tại khu vực Trung Đông ngay lập tức tác động tới bạc. Sau 1 tuần tăng mạnh, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá bạc giữ ở ngưỡng trên 82 triệu đồng/kg.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá