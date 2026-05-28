Giá bạc hôm nay 28/5: Giá bạc trong nước giảm 3 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 76,48 triệu đồng/kg

Sáng 28/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,78 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,18 - 76,48 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 3,04 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 3,14 triệu đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,26 - 76,55 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 3 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 3,36 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,79 - 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 28/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,28 USD/ounce, giảm 3,64 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt. So với giai đoạn đầu bùng phát căng thẳng tại Trung Đông, giá bạc hiện vẫn thấp hơn gần 20%. Điều này cho thấy lực cầu trú ẩn đã suy yếu đáng kể so với trước đó. Trong khi đó, môi trường lãi suất cao thường khiến các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.