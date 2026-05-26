English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 26/5: Giá bạc trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Thứ Ba, 10:30, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 77,3 - 79,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,96 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 79,7 triệu đồng/kg

Sáng 26/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 77,3 - 79,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,1 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,14 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/5.

gia bac hom nay 26 5 gia bac trong nuoc giam hon 1 trieu dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 77,62 - 80,02 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 880.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 910.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới điều chỉnh

Sáng 26/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,96 USD/ounce, giảm 1,05 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Trong khi đó, giá dầu thô giảm, thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh hơn, giá đô la yếu hơn và nhu cầu giảm bớt áp lực lãi suất đối với các tài sản nhạy cảm với lãi suất đang là điều kiện tích cực cho thị trường kim loại trắng.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc trong nước giá bạc giảm hơn 1 triệu đồng/kg
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 22/5: Giá bạc trong nước giảm nhẹ
Giá bạc hôm nay 22/5: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 76,74 - 79,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,39 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 22/5: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 22/5: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 76,74 - 79,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,39 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 21/5: Giá bạc trong lên mức gần 80 triệu/kg
Giá bạc hôm nay 21/5: Giá bạc trong lên mức gần 80 triệu/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 76,88 - 79,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,42 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 21/5: Giá bạc trong lên mức gần 80 triệu/kg

Giá bạc hôm nay 21/5: Giá bạc trong lên mức gần 80 triệu/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 76,88 - 79,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,42 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg
Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 73,65 - 75,94 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,4 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 20/5: Giá bạc trong nước giảm gần 3 triệu đồng/kg

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 73,65 - 75,94 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,4 USD/ounce.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá