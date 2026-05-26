Giá bạc hôm nay 26/5: Giá bạc trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 79,7 triệu đồng/kg

Sáng 26/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 77,3 - 79,7 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,1 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,14 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 77,62 - 80,02 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 880.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 910.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới điều chỉnh

Sáng 26/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,96 USD/ounce, giảm 1,05 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Trong khi đó, giá dầu thô giảm, thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh hơn, giá đô la yếu hơn và nhu cầu giảm bớt áp lực lãi suất đối với các tài sản nhạy cảm với lãi suất đang là điều kiện tích cực cho thị trường kim loại trắng.