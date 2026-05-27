Giá bạc hôm nay 27/5: Giá bạc trong nước đi ngang

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 79,62 triệu đồng/kg

Sáng 27/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 77,22 - 79,62 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 26/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,90 - 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 77,51 - 79,91 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 110.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,89 - 2,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới đang giằng co

Sáng 27/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,92 USD/ounce, giảm 0,04 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới hiện khá trầm lắng, biến động giá ngắn hạn chưa phản ánh đầy đủ xu hướng của thị trường. Theo các chuyên gia ngưỡng kháng cự 80 USD/ounce vẫn đang là cản lớn đối với xu hướng đi lên. Trong thời gian, nhiều lần thị trường cố bứt phá nhưng không thành công. Trong trường hợp vượt qua mốc này và duy trì ổn định, giá bạc có thể mở rộng đà tăng lên vùng 90 USD/ounce.