Giá bạc hôm nay 29/4: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm nhẹ

Bạc thỏi Ancarat ở mức 76,37 triệu đồng/kg

Sáng 29/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,77 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,08 - 76,37 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), giảm 1,28 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 1,33 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,78 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,15 - 76,45 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,41 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,78 - 2,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,26 USD/ounce, giảm 1,39 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm xuống còn 72 USD/ounce vào thứ Ba và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng Ba. Giá bạc biến động mạnh khi giá dầu tăng vọt. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Iran bị đình trệ đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương.