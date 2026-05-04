Giá bạc hôm nay 4/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng

Bạc thỏi Ancarat ở mức 78,66 triệu đồng/kg

Sáng 4/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,29 - 78,66 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 1,49 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,54 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,5 - 78,87 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,75 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới bật tăng trở lại

Sáng 4/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,65 USD/ounce, tăng 1,32 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Đồng USD suy yếu nhẹ đã làm tăng sức hấp dẫn của bạc. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép trực tiếp lên giá bạc. Do không tạo ra dòng tiền như các tài sản sinh lợi, bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh chi phí cơ hội gia tăng.