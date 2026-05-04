中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá bạc hôm nay 4/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục tăng

Thứ Hai, 12:10, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (4/5) bạc trong nước tiếp tục tăng, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,65 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat ở mức 78,66 triệu đồng/kg

Sáng 4/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,29 - 78,66 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 1,49 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,54 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

2944273415134632120.jpg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,5 - 78,87 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,75 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới bật tăng trở lại

Sáng 4/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,65 USD/ounce, tăng 1,32 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Đồng USD suy yếu nhẹ đã làm tăng sức hấp dẫn của bạc. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép trực tiếp lên giá bạc. Do không tạo ra dòng tiền như các tài sản sinh lợi, bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh chi phí cơ hội gia tăng.

PV/VOV.VN
Tag: giá bạc giá bạc hôm nay giá bạc ngày 4/5 giá bạc tăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

VOV.VN - Giá bạc trong nước ngày 28/4 tăng nhẹ, giao dịch ở mức 77,7 - 77,8 triệu đồng/kg trong khi giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ.

Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

VOV.VN - Giá bạc trong nước ngày 28/4 tăng nhẹ, giao dịch ở mức 77,7 - 77,8 triệu đồng/kg trong khi giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ.

Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp
Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,14 - 77,46 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,88 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,14 - 77,46 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,88 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm
Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (23/4) bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,26 - 78,64 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,17 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá bạc hôm nay 23/4: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (23/4) bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm. Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,26 - 78,64 triệu đồng/kg, bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,17 USD/ounce.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá