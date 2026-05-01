  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá bạc hôm nay 1/5: Giá bạc trong nước tăng vượt ngưỡng 77 triệu đồng/kg

Thứ Sáu, 12:11, 01/05/2026
VOV.VN - Giá bạc hôm nay 1/5 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng vọt lên trên 77 triệu đồng, duy trì đà tăng của phiên hôm qua.

Bạc thỏi Ancarat ở mức 77,12 triệu đồng/kg

Sáng 1/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,8 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,8 - 77,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 120.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 750.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,81 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,93 - 77,25 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 750.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 850.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,75 - 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,33 USD/ounce, tăng 1,07 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Ngân hàng UBS vừa điều chỉnh giảm dự báo giá bạc trong các kỳ hạn tới, sau khi đánh giá lại triển vọng cung - cầu của thị trường. Cụ thể, UBS dự báo giá bạc vào cuối tháng 6 ở mức 85 USD/ounce, giảm so với mức 100 USD trước đó. Mục tiêu tháng 9 được hạ xuống 85 USD (từ 95 USD), tháng 12 xuống 80 USD (từ 85 USD) và tháng 3/2027 xuống còn 75 USD (từ 85 USD).

Giá bạc hôm nay 28/4: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Giá bạc hôm nay 24/4: Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 3 liên tiếp
Giá bạc hôm nay 20/4: Giá bạc trong nước và thế giới tăng nhẹ ngày đầu tuần
