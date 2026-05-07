Giá bạc hôm nay 7/5: Giá bạc trong nước lên mức hơn 80 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat ở mức 80,72 triệu đồng/kg

Sáng 7/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,93 - 3,02 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 78,29 - 80,72 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,92 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,98 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,95 - 3,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 78,66 - 81,09 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,19 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,24 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,91 - 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên gần mốc kháng cự 80 USD/ounce

Sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 77,82 USD/ounce, tăng 2,13 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới phản ứng lập tức với tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng giá trở lại của kim loại trắng. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tổ chức nghiên cứu Metals Focus dự báo mức thiếu hụt có thể lên tới 46,3 triệu ounce.