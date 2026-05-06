Giá bạc hôm nay 6/5: Giá bạc trong nước tăng 3 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat ở mức 78,74 triệu đồng/kg

Sáng 6/5, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,37 - 78,74 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra), tăng 2,96 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,06 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/5.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,47 - 78,85 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,96 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 3,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,84 - 2,93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục ở xu hướng tích lũy

Sáng 5/5 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,69 USD/ounce, tăng 2,9 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh, tích lũy, khả năng bứt phá mạnh lên được nhận định là khá thấp khi không có tín hiệu mua rõ ràng. Ngược lại, nếu phá vỡ dứt khoát dưới 71 USD/ounce, giá trong ngắn hạn có thể giảm.