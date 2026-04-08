Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc trong nước tiếp tục tăng

Bạc Ancarat ở mức 78,77 triệu đồng/kg

Sáng 8/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,86 - 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,4 - 78,77 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 3,47 triệu đồng/kg ở chiều mua tăng và tăng 3,57 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 140.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,55 - 78,93 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 3,62 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,74 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 7/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,87 – 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên mức hơn 76 USD/ounce

Sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,44 USD/ounce, tăng 3,33 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới có khả năng tiếp tục dao động trong biên độ tích lũy rộng, với đáy quanh 70 USD/ounce và vùng kháng cự trên ở khoảng 90 USD/ounce. Đây là vùng giá được giới đầu tư theo dõi sát, không chỉ vì yếu tố kỹ thuật mà còn gắn với kỳ vọng về chu kỳ phục hồi của kim loại quý. Dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu quay lại với thị trường kim loại trắng.