Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước hơn 60,5 triệu đồng/kg

Bạc trong nước tăng trong phiên đầu tuần

Sáng 27/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,74 - 60,56 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,73 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,82 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,87 - 60,69 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,92 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,98 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới ở mức 59,48 USD/ounce

Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,46 USD/ounce, tăng 2,02 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới phục hồi khi được hỗ trợ bởi việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá năng lượng cùng giảm, những lo ngại về áp lực lạm phát cũng giảm. Giá kim loại trắng vẫn đang vận động trong vùng dao động hẹp và chưa xác lập được xu hướng rõ ràng. Giá bạc cần vượt qua vùng kháng cự mạnh là 60 - 62 USD/ounce và thiết lập được nền giá vững chắc mới xác định được giá lên trong ngắn hạn.