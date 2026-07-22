Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước lên mức hơn 61 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 61,52 triệu đồng/kg

Sáng 22/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,68 - 61,52 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,74 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,79 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,94 - 61,81 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,76 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,84 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng 22/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,68 USD/ounce, tăng 1,97 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đã tăng liên tục những phiên gần đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá đà phục hồi hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật khi bạc vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh, chính sách lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu kim loại trắng giữ vững giá trên vùng hỗ trợ 57 USD/ounce hoặc vượt mốc 60 USD/ounce, thị trường có thể hình thành nền giá mới trước khi xuất hiện động lực tăng mạnh hơn.