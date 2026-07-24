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Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 58,7 triệu đồng/kg

Thứ Sáu, 10:40, 24/07/2026
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VOV.VN - Giá bạc hôm nay (24/7) bạc trong nước và thế giới cùng giảm, trên sàn Kitco, bạc thế giới giao dịch ở mức 57,46 USD/ounce.

Bạc trong nước giảm hơn 2 triệu đồng/kg

Sáng 24/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,01 - 58,74 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,43 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,54 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/7.

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Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,95 - 58,71 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,75 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,83 triệu đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về mức hỗ trợ mạnh 57 USD/ounce

Sáng 24/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,46 USD/ounce, giảm 2,22 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn theo dõi những tín hiệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh giá xem có thể bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư với tâm lý thận trọng, phòng thủ. Việc đồng USD đang duy trì sức mạnh cũng khiến chi phí nắm giữ bạc trở nên đắt đỏ, từ đó làm giảm nhu cầu mua kim loại trắng trên thị trường quốc tế.

PV/VOV.VN
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