Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước và thế giới đi ngang

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) ở mức 61,28 triệu đồng/kg

Sáng 23/7, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,44 - 61,28 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 350.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,70 - 61,54 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 270.000 đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vẫn chưa qua được ngưỡng kháng cự 60 USD/ounce

Sáng 23/7 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,68 USD/ounce, giảm 0,2 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm bớt lập trường thắt chặt tiền tệ, nhà đầu tư đang hy vọng điều này sẽ hỗ trợ thị trường bạc thế giới. Những phiên giao dịch gần đây, giá kim loại trắng liên tục tăng cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện, song xu hướng trong ngắn và trung hạn vẫn cần thêm các yếu tố xác nhận.