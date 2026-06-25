Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm gần 5 triệu đồng/kg

Bạc bạc thỏi Ancarat ở mức 59,25 triệu đồng/kg

Sáng 25/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,46 - 59,25 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 4,96 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,12 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 190.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,62 - 59,41 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 4,77 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 4,9 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,2 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về tiếp tục giảm

Sáng 25/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 56,6 USD/ounce, giảm 4,92 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng lên 101,14 điểm, mức cao nhất trong 13 tháng. Bối cảnh này làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc. Tron khi đó bạc vừa mang đặc tính của tài sản trú ẩn, vừa chịu ảnh hưởng từ triển vọng tiêu thụ công nghiệp nếu có những biến động lớn. Khi đồng USD tăng mạnh và dòng tiền rút khỏi nhóm kim loại quý, áp lực bán trên thị trường bạc thường được khuếch đại mạnh.