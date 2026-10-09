Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 57,41 triệu đồng/kg

Giá bạc trong điều chỉnh nhẹ

Sáng 9/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,08 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 55,68 - 57,41 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 510.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 530.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 8/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 57,41 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,09 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 55,81 - 57,54 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,04 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 1,04 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 60,09 USD/ounce

Sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,86 USD/ounce, giảm 0,77 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới hiện quanh mức 60 - 61 USD/ounce, được hỗ trợ phần nào khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ. Nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đây sẽ là yếu tố quyết định xu hướng của ngắn hạn của thị trường kim loại trắng.