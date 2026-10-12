Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 57,92 triệu đồng/kg

Giá bạc trong tăng trở lại

Sáng 12/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,1 - 2,17 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,18 - 57,92 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 500.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 510.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 57,92 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,42 - 58,16 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 610.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và tăng 620.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 61,03 USD/ounce

Sáng 12/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,03 USD/ounce, tăng 0,17 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới vẫn trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong bùng 60 -61 USD/ounce. Bạc không tạo ra thu nhập định kỳ như trái phiếu. Khi lợi suất trái phiếu tăng khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ tài sản sinh lời. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh cũng đang tạo sức ép lên giá bạc.