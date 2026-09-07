Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc trong nước ở mức 61,46 triệu đồng/kg

Sáng 7/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,52 - 61,46 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 450.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 480.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/9.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,86 - 61,7 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 450.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 480.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 66,24 USD/ounce

Sáng 7/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,24 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường trái phiếu Mỹ với lợi suất kỳ hạn 2 năm bật lên 4,37-4,38%, cao nhất kể từ tháng 1/2025; lợi suất 10 năm tăng lên 4,77 - 4,78%, cùng với đó đồng USD mạnh lên đã tạo áp lực lên thị trường kim loại quý. Thị trường bạc thế giới có sự điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên vẫn duy trì ở vùng giá 66 - 67 USD/ounce, đây là vùng giá tích lũy cần thiết để giá bạc tạo được xu hướng tăng trong ngắn hạn.