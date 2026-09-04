Giá bạc hôm nay: Bạc trong nước lên mức 61,84 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước điều chỉnh

Giá bạc hôm nay (4/9) bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,97 - 61,84 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 480.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 510.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới cùng tăng

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,26 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 60,31 - 62,18 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 530.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 560.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,25 - 2,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 66,72 USD/ounce

Sáng 4/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,72 USD/ounce, tăng 1,15 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang có sự giằng co, khi nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp tăng, mặt khác, lãi suất Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu đang trở thành những yếu tố gây áp lực. Nếu giá bạc vượt qua được mốc 67 USD/ounce và trụ vững, kim loại trắng sẽ có xu hướng tăng trong ngắn hạn và củng cố tâm lý cho nhà đầu tư.