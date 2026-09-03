Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước giảm 2 triệu đồng/kg

Sáng 3/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,49 - 61,33 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,03 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,78 - 61,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,05 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,13 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới về mức 65,57 USD/ounce

Sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 65,57 USD/ounce, giảm 3,43 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới mất vùng 69 - 70 USD/ounce và về ngưỡng hỗ trợ mạnh 65 USD/ounce, nếu duy trì được nền giá và tích lũy thì giá bạc có thể xác lập xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo sức ép đối với nhóm kim loại quý, trong đó có bạc. Là tài sản không mang lại lợi suất, bạc thường trở nên kém hấp dẫn, điều này khiến dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư sinh lời tốt hơn.