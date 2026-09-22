Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc trong nước về mức 60,9 triệu đồng/kg

Sáng 22/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,06 - 60,9 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 220.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước giảm nhẹ

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,57 - 61,41 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 60.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,22 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới có phiên điều chỉnh

Sáng 22/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66 USD/ounce, giảm 0,45 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn chịu tác động từ đồng USD, chính sách tiền tệ Mỹ và những thông tin mới liên quan đến tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, tác động của các nguyên nhân trên đối với kim loại trắng không hoàn toàn một chiều. Bạc vừa có đặc tính của kim loại quý, vừa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhu cầu sản xuất vẫn là bệ đỡ cho giá bạc trong trung và dài hạn.