Giá bạc trong nước lên mức 60,77 triệu đồng/kg

Sáng 18/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,27 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,93 - 60,77 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,2 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,22 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 17/9.

Giá bạc hôm nay, giá bạc trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,54 - 61,38 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,41 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới bật tăng

Sáng 18/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 65,62 USD/ounce, tăng 2,07 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới dù chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhưng có những diễn biến bất ngờ, có thời điểm vượt 66 USD/ounce. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu bạc công nghiệp vẫn rất lớn sẽ giúp thị trường bạc trong trung và dài hạn thuận lợi.