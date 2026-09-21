Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 61,12 triệu đồng/lượng

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 21/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,28 - 61,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 370.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 18/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên mức 61,12 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,63 - 61,49 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 90.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 110.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 66,45 USD/ounce

Sáng 21/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66,45 USD/ounce, tăng 0,83 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Sau những áp lực từ quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thị trường bạc thế giới đã có phiên phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhiệt. Khi Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát thì thị trường bạc vẫn sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ theo xu hướng tích lũy.