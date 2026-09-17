Giá bạc trong nước về mức 59,52 triệu đồng/kg

Sáng 17/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,23 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,73 - 59,52 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 880.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16/9.

Giá bạc hôm nay, giá bạc trong nước giảm gần 1 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,18 - 59,97 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 930.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 980.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 17/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,55 USD/ounce, giảm 1,18 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm từ Fed đã ngay lập tức tác động đến thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, giá bạc trên thị trường thế giới cũng chỉ điều chỉnh nhẹ do những diễn biến này đã được dự báo từ trước. Giá bạc đã xuống dưới mốc 64 USD/ounce khiến nhiều nhà đầu tư chuyển về trạng thái “phòng thủ”.