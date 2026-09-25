Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên hơn 60 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 25/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,21 - 60,02 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 260.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 24/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên hơn 60 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,19 - 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,63 - 60,45 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 340.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 63,95 USD/ounce

Sáng 25/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 64,07 USD/ounce, giảm 0,05 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới có một phiên đi ngang sau những phiên phục hồi. Giá dầu giảm trong thời gian gần đây góp phần hạ nhiệt lo ngại về chi phí năng lượng. Tuy nhiên, đồng USD vươn lên mức cao nhất trong khoảng hai tháng gần đây cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là sức ép lớn cho kim loại trắng. Xu hướng của thị trường bạc trong ngắn hạn vẫn chưa được định hình rõ ràng.