Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 59,76 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm

Sáng 24/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,97 - 59,76 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,41 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,46 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/9.

Giá bạc trong nước về mức 59,76 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,29 - 60,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,7 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,76 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 63,99 USD/ounce

Sáng 24/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,99 USD/ounce, giảm 0,08 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Trong tuần này, các nhà hoạch định chính sách của Fed liên tục đưa ra những phát biểu mang quan điểm ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho rằng Fed có thể cần xem cú sốc năng lượng hiện tại là nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát dai dẳng, thay vì kỳ vọng hiện tượng này sẽ tự triệt tiêu. Đồng quan điểm lo ngại về lạm phát, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin, và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tăng lãi suất vào tuần trước. Những phát biểu trên tiếp nối chuỗi cảnh báo từ nhiều quan chức Fed khác về áp lực lạm phát gia tăng.