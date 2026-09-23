Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 61,22 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước có phiên điều chỉnh

Sáng 23/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,38 - 61,22 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tăng nhẹ

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,25 - 2,32 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,99 - 61,86 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 420.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,24 - 2,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 23/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 66 USD/ounce, tăng 0,49 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá dầu hạ nhiệt khi Mỹ và Iran có thể nối lại đối thoại, áp lực từ giá năng lượng đối với lạm phát có thể giảm, điều này là nguyên nhân hỗ trợ thị trường bạc thế giới. Tuy nhiên, đa phần các nhà đầu tư vẫn đang quan sát để tìm những tín hiệu rõ ràng trong trung và dài hạn đó là nhu cầu sản xuất công nghiệp và những tin hiệu tốt của kinh tế thế giới.