Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 60,42 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Sáng 16/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,19 - 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58,61 - 60,42 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 610.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 640.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước lên mức 60,37 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,21 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,11 - 60,95 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 800.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 820.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,2 - 2,28 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 64,73 USD/ounce

Sáng 16/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 64,73 USD/ounce, tăng 1,25 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Nhà đầu tư vẫn đang “ngóng” chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vì thế giá bạc thế giới đang giằng co. Giá bạc vẫn duy trì được đà tăng nhẹ của phiên trước và vượt mốc 64 USD/ounce. Tuy nhiên, đồng USD mạnh cùng lợi suất trái phiếu tăng đang tạo thêm sức ép lên kim loại trắng.