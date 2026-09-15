Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới đi ngang

Giá bạc trong nước ở mức 59,78 triệu đồng/kg

Sáng 15/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58 - 59,78 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới đi ngang

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,31 - 60,13 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 20.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh nhẹ

Sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,48 USD/ounce, giảm 0,42 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 7. Cùng với đó là bất ổn địa chính trị và giá năng lượng tăng có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản được xem là có khả năng phòng vệ như kim loại quý. Về lâu dài, bạc vẫn có những yếu tố hỗ trợ riêng, đặc biệt từ nhu cầu công nghiệp. Tuy nhiên, giá bạc thế giới vẫn đang ở vùng tích lũy chưa xác định xu hướng rõ ràng và đang chịu tác động trực tiếp từ lãi suất và sức mạnh của đồng USD.