Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước lên mức 59,79 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Sáng 14/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,17 - 2,24 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 58 - 59,79 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 570.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 11/9.

Giá bạc hôm naylên mức 59,79 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,19 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 58,29 - 60,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 780.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 800.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,18 - 2,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 14/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,9 USD/ounce, tăng 0,33 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cũng tăng 0,4% trong tháng 8. Khả năng Fed điều chỉnh lãi suất đã được thị trường đánh giá ở mức trên 60% và dưới 70% trước khi báo cáo CPI được công bố điều này sẽ hỗ trợ cho thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, giá bạc thế giới vẫn chịu sức ép trực tiếp khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh.