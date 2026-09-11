Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước về mức 59,22 triệu đồng/kg

Sáng 11/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,44 - 59,22 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,72 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10/9.

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới cùng giảm

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,51 - 59,3 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 3,1 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 3,17 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới mất mốc hỗ trợ 66 USD/ounce

Sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 63,57 USD/ounce, giảm 2,51 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới chịu áp lực giảm mạnh khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4%, cao hơn mức điều chỉnh 0,1% của tháng 7. Lạm phát tại khâu sản xuất của Mỹ (tính trong 12 tháng) tăng 5,4%, vượt dự báo 5,3% và mức 4,8% của tháng trước sau điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy áp lực giá tại nền kinh tế Mỹ làm gia tăng những quan ngại về khả năng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này tạo sức ép đến thị trường kim loại quý.