Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 58,21 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,45 - 58,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 510.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 5/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 58,21 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,74 - 58,5 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 770.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 850.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 60,7 USD/ounce

Sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,7 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Dù thị trường lợi suất trái phiếu Mỹ giảm như đà tăng của bạc không duy trì hoàn toàn. Giá bạc vẫn trong vùng 60 - 61 USD/ounce. Đây là vùng kháng cự mạnh, nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ những phản ứng trên thị trường, nếu giá kim loại trắng tích lũy ở vùng này sẽ tạo đà bật cho ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, khi giá bạc thủng ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục tác động tạo tâm lý bất ổn trên thị trường.