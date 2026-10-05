Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 58,72 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,96 - 58,72 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 300.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 2/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước ở mức 58,72 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,51, 59,35 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 270.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,15 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 61,24 USD/ounce

Sáng 5/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,24 USD/ounce, tăng 0,18 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đang ở vùng giá 60 - 61 USD/ounce, nếu kim loại trắng có thể giữ được vùng hỗ trợ này sẽ củng cố tâm lý cho nhà đầu tư trong ngắn hạn. Đồng USD mạnh, lãi suất tăng cao cũng tạo áp lực với thị trường bạc. Tuy nhiên, giá bạc còn bị chi phối bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sản xuất.