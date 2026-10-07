Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tăng nhẹ lên mức 58,37 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tăng trở lại

Sáng 7/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,12 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,61 - 58,37 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 160.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tăng nhẹ lên mức 58,37 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,85 - 58,61 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 110.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,12 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 60,86 USD/ounce

Sáng 7/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,86 USD/ounce, tăng 0,16 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang có những tín hiệu trái chiều. Một mặt, tăng trưởng dịch vụ chậm lại, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ thị trường kim loại trắng. Mặt khác, bạc còn phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu công nghiệp, nên kinh tế suy yếu cũng làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ kim loại này. Trong ngắn hạn, phản ứng của bạc sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào chuỗi dữ liệu kinh tế sắp tới.