Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Giá bạc trong nước ở mức 58,69 triệu đồng/kg

Sáng 2/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,93 - 58,69 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1400.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 130.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 1/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,27 - 59,03 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 21.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,13 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 61,06 USD/ounce

Sáng 2/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,06 USD/ounce, giảm 0,08 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Các tài sản không sinh lãi như bạc kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư khi đồng USD mạnh và lãi suất tăng cao. Giá dầu duy trì ở mức cao khiến những lo ngại về lạm phát. Điều này khiến chính sách tiền tệ có thể thắt chặt, qua đó gây sức ép lên giá bạc.