Giá bạc trong nước ở mức 58,61 triệu đồng/kg

Sáng 30/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,85 - 58,61 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 430.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 29/9.

Giá bạc hôm nay, giá bạc trong nước tăng trở lại

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,06 - 58,82 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 61,13 USD/ounce

Sáng 30/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,13 USD/ounce, tăng 1,05 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới có phiên phục hồi lên trên 61 USD/ounce, tuy nhiên đây vẫn chỉ là nhịp điều chỉnh sau các phiên giảm, áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn rất nhiều. Giá dầu có thời điểm vọt lên khoảng 107 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại chi phí năng lượng sẽ đẩy lạm phát đi lên. Khi lạm phát cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ đưa thị trường kim loại trắng khó phục hồi.