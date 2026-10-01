Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước ở mức 58,82 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Sáng 1/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,20 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,07 - 58,82 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 220.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 210.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/9.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,27 - 59,03 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 21.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,13 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 61,14 USD/ounce

Sáng 1/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,14 USD/ounce, tăng 0,01 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới có phiên đi ngang khi áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn rất nhiều, nhà đầu tư trên thị trường vẫn trong trạng thái chờ đợi thị trường xác nhận một xu hướng. Bên cạnh đó, nguy cơ lạm phát khi giá năng lượng cao cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ khiến thị trường kim loại trắng vẫn khó khăn trong giai đoạn tới.