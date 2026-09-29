Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm về mức 58,18 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm 700.000 đồng/kg

Sáng 29/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 56,42 - 58,18 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 700.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước tiếp tục giảm về mức 58,18 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,13 - 2,2 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 56,98 - 58,74 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 670.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 690.000 đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 60,68 USD/ounce

Sáng 29/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 62,08 USD/ounce, giảm 1,4 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới liên tục có những phiên điều chỉnh do áp lực của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao cùng với đó là đồng USD mạnh. Bên cạnh đó, những căng thẳng chính trị ở Trung đông cũng đang khiến những lo ngại về giá năng lượng tăng cao kéo lạm phát thế giới lên. Tuy nhiên, kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn có thể thay đổi khi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này.