Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 58,88 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Sáng 28/9, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 57,12 - 58,88 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,09 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,14 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 25/9.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 58,88 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,16 - 2,22 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 57,65 - 59,43 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 980.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,02 triệu đồng/kg bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,14 - 2,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 62,08 USD/ounce

Sáng 28/9 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 62,08 USD/ounce, giảm 1,99 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên sẽ giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, trong đó có giá bạc. Dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 10 đã lên 67,5%, so với 55,4% một tuần trước. Tất cả các yếu tố này sẽ tạo áp lực cho thị trường bạc thế giới trong ngắn hạn.