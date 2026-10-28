Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục giảm nhẹ

Giá bạc trong nước ở mức 47,12 triệu đồng/kg

Sáng 28/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,7 - 1,76 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 45,57 - 47,12 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 190.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,71 - 1,76 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 45,65 - 47,06 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 240.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,71 - 1,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới có phiên tăng nhẹ

Sáng 28/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 54,05 USD/ounce, tăng 0,31 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Khi giá dầu tăng trở lại khiến nguy cơ lạm phát đe dọa, điều này ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Mỹ, khả năng nới lỏng lãi suất sẽ khó xảy ra. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến thị trường bạc thế giới, trong ngắn hạn khó phục hồi.